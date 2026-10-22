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NASDAQ Composite-Marktbericht 22.10.2026 18:01:26

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag im Minus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag im Minus

Der NASDAQ Composite zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 2,04 Prozent leichter bei 26 157,37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,48 Prozent leichter bei 26 308,41 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 702,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 065,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 359,41 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,901 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der NASDAQ Composite 27 244,28 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 25 690,90 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 22 740,40 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12,57 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten erreicht.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Pool (+ 9,30 Prozent auf 188,49 USD), Americas Car-Mart (+ 8,50 Prozent auf 0,72 USD), Intuit (+ 5,94 Prozent auf 355,55 USD), Resources Connection (+ 5,76 Prozent auf 2,57 USD) und Upbound Group (+ 5,57 Prozent auf 17,07 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen TTM Technologies (-27,40 Prozent auf 74,16 USD), Ultra Clean (-14,52 Prozent auf 44,64 USD), FormFactor (-13,75 Prozent auf 96,76 USD), EZCORP (-11,34 Prozent auf 29,44 USD) und Richardson Electronics (-11,11 Prozent auf 17,52 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21 536 871 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,642 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie mit 3,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 19,23 Prozent gelockt.

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EZCORP Inc. 25,48 -2,08% EZCORP Inc.
FormFactor Inc. 87,54 3,28% FormFactor Inc.
Intuit Inc. 306,65 -2,59% Intuit Inc.
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Pool Corp. 177,10 1,84% Pool Corp.
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SpaceX 131,44 2,16% SpaceX
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Ultra Clean Holdings Inc. 40,20 1,59% Ultra Clean Holdings Inc.
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