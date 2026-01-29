NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite gibt sich am Mittag schwächer.

Um 18:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,89 Prozent schwächer bei 23 405,49 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,111 Prozent auf 23 830,92 Punkte an der Kurstafel, nach 23 857,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23 840,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23 232,78 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,526 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 474,35 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 29.10.2025, den Stand von 23 958,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19 632,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,731 Prozent nach oben. 23 988,26 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. 22 916,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Sangamo Therapeutics (+ 27,34 Prozent auf 0,46 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 18,07 Prozent auf 4,77 USD), Modine Manufacturing (+ 17,97 Prozent auf 173,30 USD), Innodata (+ 14,33 Prozent auf 63,84 USD) und AAON (+ 4,08 Prozent auf 94,94 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Microsoft (-11,87 Prozent auf 424,47 USD), Pegasystems (-11,41 Prozent auf 43,72 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,91 Prozent auf 142,74 USD), Intuit (-7,91 Prozent auf 496,07 USD) und Salesforce (-7,06 Prozent auf 211,87 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 18 889 926 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,825 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,66 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

