NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Montagnachmittag schwächer

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,56 Prozent leichter bei 20 831,31 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,706 Prozent auf 21 096,24 Punkte an der Kurstafel, nach 20 948,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 21 139,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 810,32 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 668,21 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, bei 23 419,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wies der NASDAQ Composite 17 322,99 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 10,35 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23 988,26 Punkten. Bei 20 810,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Elron Electronic Industries (+ 100,00 Prozent auf 2,00 USD), United Therapeutics (+ 12,67 Prozent auf 589,06 USD), Lifetime Brands (+ 10,75 Prozent auf 5,46 USD), Century Aluminum (+ 6,14 Prozent auf 52,70 USD) und Hooker Furniture (+ 5,88 Prozent auf 12,97 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil AXT (-11,79 Prozent auf 53,48 USD), Rambus (-10,21 Prozent auf 80,57 USD), Nexstar Media Group (-9,85 Prozent auf 192,14 USD), CIENA (-8,79 Prozent auf 366,31 USD) und TTM Technologies (-7,56 Prozent auf 88,25 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21 651 012 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,535 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at