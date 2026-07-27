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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 27.07.2026 22:34:26

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Minus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Minus

Der NASDAQ Composite zeigte sich am Montagabend kaum verändert.

Am Montag ging der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 24 932,08 Punkten aus dem Montagshandel. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,04 Prozent auf 25 236,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24 975,82 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 25 261,91 Punkte, das Tagestief hingegen 24 774,87 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 25 297,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 24 887,10 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21 108,32 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,30 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 10,20 Prozent auf 3,35 USD), Autodesk (+ 7,70 Prozent auf 225,91 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,61 Prozent auf 98,65 USD), Expedia (+ 7,09 Prozent auf 278,37 USD) und Pegasystems (+ 6,64 Prozent auf 28,60 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Patterson-UTI Energy (-7,75 Prozent auf 9,41 USD), Amkor Technology (-6,54 Prozent auf 60,71 USD), PDF Solutions (-6,39 Prozent auf 47,72 USD), Ultra Clean (-6,23 Prozent auf 86,97 USD) und Veeco Instruments (-6,14 Prozent auf 48,49 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40 343 161 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,385 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

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NASDAQ Comp. 24 932,08 -0,18%

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