NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beginnt die Montagssitzung im Minus

Der NASDAQ Composite kann seine Vortagesgewinne am Montag nicht halten.

Am Montag steht der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,16 Prozent im Minus bei 24 430,43 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 24 417,53 Zählern und damit 0,208 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (24 468,48 Punkte).

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 24 344,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 435,92 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 20.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21 647,61 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 20.01.2026, bei 22 954,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Wert von 16 286,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,14 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 519,51 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell BlackBerry (+ 6,48 Prozent auf 5,18 USD), inTest (+ 2,88 Prozent auf 16,44 USD), Veeco Instruments (+ 2,84 Prozent auf 44,19 USD), ADTRAN (+ 2,81 Prozent auf 14,41 EUR) und Patterson-UTI Energy (+ 2,76 Prozent auf 9,68 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen AXT (-8,27 Prozent auf 75,73 USD), Intel (-2,71 Prozent auf 66,65 USD), Lifetime Brands (-2,51 Prozent auf 6,80 USD), Donegal Group B (-2,33 Prozent auf 18,46 USD) und 3D Systems (-2,23 Prozent auf 2,19 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 331 153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,167 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,30 zu Buche schlagen. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12,61 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at