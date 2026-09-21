NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu

Für den NASDAQ Composite geht es heute aufwärts.

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 2,10 Prozent stärker bei 27 078,96 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,756 Prozent auf 26 723,19 Punkte an der Kurstafel, nach 26 522,55 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26 707,42 Punkte, das Tageshoch hingegen 27 090,83 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 26 180,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26 517,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 631,48 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,54 Prozent aufwärts. Bei 27 190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 12,88 Prozent auf 79,05 USD), Intel (+ 12,13 Prozent auf 121,77 USD), Rambus (+ 11,11 Prozent auf 97,33 USD), Akamai (+ 10,97 Prozent auf 115,99 USD) und QUALCOMM (+ 8,20 Prozent auf 192,29 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil 3D Systems (-5,92 Prozent auf 3,42 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4,40 Prozent auf 6,74 USD), Nissan Motor (-4,13 Prozent auf 1,99 USD), Nortech Systems (-3,90 Prozent auf 11,33 USD) und Heartland Express (-3,50 Prozent auf 11,46 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 21 771 458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,667 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at