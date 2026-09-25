NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Start zu

Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr 0,42 Prozent auf 27 052,98 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,117 Prozent auf 26 970,95 Punkte an der Kurstafel, nach 26 939,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 27 077,95 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 957,51 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26 151,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der NASDAQ Composite 25 358,60 Punkte auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Stand von 22 384,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 16,43 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27 288,79 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Akamai (+ 10,08 Prozent auf 121,54 USD), AAON (+ 4,27 Prozent auf 87,87 USD), PDF Solutions (+ 4,16 Prozent auf 49,87 USD), Methode Electronics (+ 3,78 Prozent auf 15,11 USD) und Synopsys (+ 3,62 Prozent auf 440,31 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Americas Car-Mart (-8,09 Prozent auf 1,25 USD), Donegal Group B (-5,05 Prozent auf 16,53 USD), Nortech Systems (-3,69 Prozent auf 10,95 USD), inTest (-3,41 Prozent auf 11,06 USD) und Consumer Portfolio Services (-3,20 Prozent auf 9,07 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 877 156 Aktien gehandelt. Mit 4,774 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Mit 18,46 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at