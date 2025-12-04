AmeriServ Financial Aktie

AmeriServ Financial Aktie

WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025

Index-Performance 04.12.2025 16:03:38

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite setzt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 16:01 Uhr via NASDAQ 0,19 Prozent leichter bei 23 408,82 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,312 Prozent auf 23 527,30 Punkte an der Kurstafel, nach 23 454,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23 528,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23 385,55 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,02 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 348,64 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, lag der NASDAQ Composite bei 21 707,69 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 19 735,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 21,41 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 5,78 Prozent auf 24,72 USD), SMC (+ 4,10 Prozent auf 368,04 USD), Dorel Industries (+ 4,00 Prozent auf 1,18 USD), MarketAxess (+ 3,27 Prozent auf 164,94 USD) und Lifetime Brands (+ 3,21 Prozent auf 4,18 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Methode Electronics (-14,38 Prozent auf 7,44 USD), AmeriServ Financial (-6,01 Prozent auf 2,97 USD), Astro-Med (-5,31 Prozent auf 6,96 USD), Donegal Group B (-5,21 Prozent auf 16,02 USD) und Wynn Resorts (-4,06 Prozent auf 126,19 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 244 886 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,781 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 4,28 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
