NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,14 Prozent schwächer bei 26 933,76 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,074 Prozent tiefer bei 26 952,58 Punkten, nach 26 972,62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 27 036,97 Punkte, das Tagestief hingegen 26 913,12 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 01.05.2026, bei 25 114,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 668,21 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Stand von 19 113,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 15,92 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 094,80 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Lifetime Brands (+ 8,65 Prozent auf 9,29 USD), Salesforce (+ 7,10 Prozent auf 204,66 USD), Nortech Systems (+ 5,76 Prozent auf 15,79 USD), Nice Systems (+ 5,75 Prozent auf 97,99 USD) und Ceva (+ 5,72 Prozent auf 42,27 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Donegal Group B (-16,45 Prozent auf 16,00 USD), JetBlue Airways (-9,05 Prozent auf 4,98 USD), QUALCOMM (-7,45 Prozent auf 232,33 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,88 Prozent auf 148,15 USD) und inTest (-6,28 Prozent auf 15,83 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 034 907 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,380 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,82 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at