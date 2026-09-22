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NASDAQ Composite-Kursverlauf 22.09.2026 16:02:04

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite legt zum Start zu

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite legt zum Start zu

NASDAQ Composite-Handel am Morgen.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,39 Prozent stärker bei 27 228,34 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,144 Prozent auf 27 161,20 Punkte an der Kurstafel, nach 27 122,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 27 161,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 250,92 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 26 180,45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26 166,60 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 22 788,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,18 Prozent aufwärts. Bei 27 250,92 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell OraSure Technologies (+ 4,61 Prozent auf 3,86 USD), O Reilly Automotive (+ 3,90 Prozent auf 86,11 USD), Steven Madden (+ 3,78 Prozent auf 44,45 USD), Integra LifeSciences (+ 3,21 Prozent auf 16,09 USD) und Columbia Sportswear (+ 3,19 Prozent auf 58,54 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil SMC (-5,75 Prozent auf 418,50 USD), Myriad Genetics (-5,11 Prozent auf 3,81 USD), inTest (-4,08 Prozent auf 10,57 USD), AXT (-3,79 Prozent auf 76,90 USD) und Century Casinos (-3,57 Prozent auf 1,08 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 008 509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,674 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

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Intel Corp. 106,04 -0,43% Intel Corp.
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