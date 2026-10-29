NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt am Mittag im Minus

Um 17:59 Uhr gibt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,27 Prozent auf 26 211,70 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,31 Prozent auf 26 201,82 Punkte an der Kurstafel, nach 26 549,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26 286,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 053,16 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,710 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 797,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24 442,94 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23 958,47 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,81 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Americas Car-Mart (+ 29,17 Prozent auf 1,12 USD), Textron (+ 13,84 Prozent auf 89,16 USD), Upbound Group (+ 13,25 Prozent auf 19,15 USD), Littelfuse (+ 6,20 Prozent auf 411,15 USD) und KLA (+ 5,79 Prozent auf 167,96 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Donegal Group B (-17,41 Prozent auf 21,39 USD), Monro Muffler Brake (-15,52 Prozent auf 12,08 USD), Alphabet A (ex Google) (-12,35 Prozent auf 284,77 USD), Alphabet C (ex Google) (-12,20 Prozent auf 282,62 USD) und Dorel Industries (-11,32 Prozent auf 0,87 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 19 444 888 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,657 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,08 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at