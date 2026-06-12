NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Minus

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,45 Prozent schwächer bei 25 692,24 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 25 783,36 Zählern und damit 0,102 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25 809,66 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 25 599,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 820,14 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 1,43 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26 088,20 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 12.03.2026, einen Wert von 22 311,98 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19 662,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,57 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Amtech Systems (+ 4,73 Prozent auf 23,67 USD), InterDigital (+ 4,10 Prozent auf 288,00 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 4,02) Prozent auf 4,92 USD), Cerus (+ 2,90 Prozent auf 2,67 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (+ 2,48 Prozent auf 4,34 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen KLA-Tencor (-90,01 Prozent auf 240,96 USD), Nissan Motor (-17,24 Prozent auf 1,80 USD), Donegal Group B (-13,51 Prozent auf 16,00 USD), Adobe (-8,14 Prozent auf 201,00 USD) und Consumer Portfolio Services (-6,99 Prozent auf 8,91 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 236 194 Aktien gehandelt. Mit 4,192 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,40 zu Buche schlagen. Mit 13,92 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at