NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,90 Prozent höher bei 25 389,86 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,327 Prozent auf 25 246,63 Punkte an der Kurstafel, nach 25 164,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25 442,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 246,63 Einheiten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 27 190,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der NASDAQ Composite 25 913,90 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23 834,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 9,27 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Commercial Vehicle Group (+ 23,19 Prozent auf 3,91 USD), Americas Car-Mart (+ 15,18 Prozent auf 1,05 USD), Neurocrine Biosciences (+ 14,76 Prozent auf 166,81 USD), Lattice Semiconductor (+ 13,28 Prozent auf 108,11 USD) und Fiserv (+ 12,02 Prozent auf 58,17 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil ADTRAN (-18,38 Prozent auf 4,75 EUR), Zebra Technologies (-9,35 Prozent auf 327,37 USD), Donegal Group B (-8,70 Prozent auf 20,88 USD), Nice Systems (-5,34 Prozent auf 106,39 USD) und Cerus (-5,08 Prozent auf 2,24 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 084 240 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Americas Car-Mart-Aktie weist mit 1,14 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at