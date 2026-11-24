Am Mittag ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Dienstag fällt der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 2,31 Prozent auf 23 532,59 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,43 Prozent auf 23 745,86 Punkte an der Kurstafel, nach 24 089,56 Punkten am Vortag.

Bei 23 884,74 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 455,84 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 25 955,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 25 980,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 22 872,01 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 1,28 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 722,75 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell SIGA Technologies (+ 11,09 Prozent auf 2,56 USD), Geron (+ 9,86 Prozent auf 0,99 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 8,20 Prozent auf 67,71 USD), Take Two (+ 6,10 Prozent auf 222,14 USD) und Resources Connection (+ 5,41 Prozent auf 2,73 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Americas Car-Mart (-50,09 Prozent auf 0,35 USD), AXT (-16,36 Prozent auf 31,80 USD), Richardson Electronics (-13,57 Prozent auf 14,65 USD), Ultra Clean (-13,54 Prozent auf 35,60 USD) und TTM Technologies (-13,13 Prozent auf 59,57 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 894 891 Aktien gehandelt. Mit 4,566 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 26,09 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at