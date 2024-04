NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich schwächer

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,15 Prozent tiefer bei 15 683,37 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,486 Prozent fester bei 15 942,29 Punkten, nach 15 865,25 Punkten am Vortag.

Bei 15 654,51 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 15 957,03 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 3,64 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 15 973,17 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 17.01.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 14 855,62 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 17.04.2023, bei 12 157,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,21 Prozent aufwärts. Bei 16 538,86 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Escalon Medical (+ 32,80 Prozent auf 0,25 USD), Arundel (+ 19,87 Prozent auf 0,18 CHF), Cutera (+ 18,41 Prozent auf 2,38 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 11,67 Prozent auf 0,07 USD) und AmeriServ Financial (+ 5,76 Prozent auf 2,57 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Evercel (-25,74 Prozent auf 0,75 USD), Ebix (-18,18 Prozent auf 0,63 USD), Forward Air (-10,19 Prozent auf 22,65 USD), Nektar Therapeutics (-9,40 Prozent auf 1,35 USD) und Dorel Industries (-9,00 Prozent auf 5,76 CAD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 311 561 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,891 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at