NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags leichter

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 2,25 Prozent schwächer bei 24 569,48 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,13 Prozent auf 24 853,35 Punkte an der Kurstafel, nach 25 136,27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 24 460,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 882,04 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 140,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26 729,16 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 900,59 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,74 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Modine Manufacturing (+ 23,02 Prozent auf 130,52 USD), Americas Car-Mart (+ 7,99 Prozent auf 1,01 USD), Powell Industries (+ 6,54 Prozent auf 152,06 USD), Nortech Systems (+ 5,84 Prozent auf 11,41 USD) und SIGA Technologies (+ 5,47 Prozent auf 2,89 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Century Casinos (-21,61 Prozent auf 0,38 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-16,33 Prozent auf 2,10 USD), 3D Systems (-15,15 Prozent auf 1,40 USD), inTest (-14,51 Prozent auf 12,55 USD) und Ballard Power (-11,79 Prozent auf 1,24 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40 396 469 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,698 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,17 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at