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NASDAQ-Handel im Blick 28.09.2026 22:34:30

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich schwächer

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich schwächer

Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsschluss im Minus.

Am Montag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,92 Prozent leichter bei 26 820,38 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,491 Prozent leichter bei 26 935,76 Punkten in den Handel, nach 27 068,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 709,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 990,02 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Wert von 26 402,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der NASDAQ Composite 25 297,62 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22 484,07 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 15,43 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 288,79 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Lifecore Biomedical (+ 55,24 Prozent auf 6,52 USD), BlackBerry (+ 7,19 Prozent auf 8,80 USD), American Eagle Outfitters (+ 4,40 Prozent auf 17,31 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 4,17 Prozent auf 314,10 USD) und Roivant Sciences (+ 3,30 Prozent auf 36,98 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Modine Manufacturing (-11,63 Prozent auf 175,04 USD), Donegal Group B (-8,85 Prozent auf 16,59 USD), PetMed Express (-8,17 Prozent auf 1,41 USD), QUALCOMM (-7,17 Prozent auf 187,48 USD) und Nissan Motor (-6,72 Prozent auf 1,86 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 33 947 212 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,766 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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American Eagle Outfitters Inc. 15,19 4,72% American Eagle Outfitters Inc.
BlackBerry Ltd 7,75 8,77% BlackBerry Ltd
Consumer Portfolio Services Inc. 7,80 -6,02% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 16,59 -8,85% Donegal Group Inc. (B)
Lifecore Biomedical 3,70 1,65% Lifecore Biomedical
Ligand Pharmaceuticals Inc 274,00 3,79% Ligand Pharmaceuticals Inc
Modine Manufacturing Co. 152,65 -11,81% Modine Manufacturing Co.
Nissan Motor Co. Ltd. 1,67 -1,66% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 201,15 1,70% NVIDIA Corp.
PetMed Express Inc. 1,24 -7,54% PetMed Express Inc.
QUALCOMM Inc. 165,06 -7,31% QUALCOMM Inc.
Richardson Electronics Ltd. 17,11 -2,34% Richardson Electronics Ltd.
Roivant Sciences 32,49 3,57% Roivant Sciences
SIGA Technologies Inc. 3,46 0,29% SIGA Technologies Inc.

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NASDAQ Comp. 26 820,38 -0,92%

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