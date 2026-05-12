NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter

So performte der NASDAQ Composite am Dienstag zum Handelsschluss.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,71 Prozent tiefer bei 26 088,20 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,712 Prozent tiefer bei 26 087,01 Punkten in den Handel, nach 26 274,13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 25 739,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 190,48 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, mit 22 902,89 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 597,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 18 708,34 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,28 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 359,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit 3D Systems (+ 23,90 Prozent auf 3,11 USD), Zebra Technologies (+ 11,44 Prozent auf 241,79 USD), Lifetime Brands (+ 6,46 Prozent auf 6,92 USD), Mind CTI (+ 6,38 Prozent auf 0,96 USD) und Century Aluminum (+ 5,13 Prozent auf 63,27 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen FormFactor (-12,80 Prozent auf 132,02 USD), Hub Group (-12,52 Prozent auf 36,62 USD), QUALCOMM (-11,46 Prozent auf 210,31 USD), Innodata (-11,31 Prozent auf 92,09 USD) und Geospace Technologies (-7,60 Prozent auf 8,51 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40 792 939 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,450 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 13,19 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at