NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der NASDAQ Composite sank im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,21 Prozent auf 25 955,34 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,442 Prozent tiefer bei 25 893,95 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 008,86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25 866,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 26 111,62 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,67 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 23.09.2026, mit 26 936,04 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 25 137,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 941,80 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,70 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell OraSure Technologies (+ 8,68 Prozent auf 4,13 USD), TTM Technologies (+ 8,42 Prozent auf 80,11 USD), Consumer Portfolio Services (+ 7,03 Prozent auf 9,90 USD), inTest (+ 6,19 Prozent auf 13,90 USD) und Daktronics (+ 5,86 Prozent auf 20,60 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil LKQ (-22,47 Prozent auf 17,42 USD), Corcept Therapeutics (-20,13 Prozent auf 85,86 USD), Americas Car-Mart (-15,81 Prozent auf 0,80 USD), SS&C Technologies (-7,35 Prozent auf 82,96 USD) und SMC (-7,21 Prozent auf 380,75 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 24 179 606 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,771 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Die Century Aluminum-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,05 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at