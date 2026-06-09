NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start fester

Der NASDAQ Composite bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,74 Prozent auf 26 121,53 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,697 Prozent höher bei 26 110,31 Punkten, nach 25 929,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 259,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 081,71 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 26 247,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 695,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, wies der NASDAQ Composite 19 591,24 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,42 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Veeco Instruments (+ 17,15 Prozent auf 71,51 USD), Ultra Clean (+ 9,44 Prozent auf 91,85 USD), Amkor Technology (+ 8,93 Prozent auf 74,39 USD), PDF Solutions (+ 6,77 Prozent auf 60,11 USD) und Lam Research (+ 6,33 Prozent auf 344,99 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-12,86 Prozent auf 16,67 USD), Elron Electronic Industries (-11,03 Prozent auf 1,51 USD), ADTRAN (-4,83 Prozent auf 13,79 EUR), BlackBerry (-3,07 Prozent auf 9,01 USD) und QUALCOMM (-2,85 Prozent auf 211,57 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 3 283 503 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,300 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 13,86 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at