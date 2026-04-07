NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start schwächer

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,92 Prozent leichter bei 21 794,53 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,315 Prozent schwächer bei 21 927,09 Punkten, nach 21 996,34 Punkten am Vortag.

Bei 21 927,64 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 21 794,53 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22 387,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23 584,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 15 603,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 6,20 Prozent. Bei 23 988,26 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Astro-Med (+ 17,13 Prozent auf 11,01 USD), Volvo (B) (+ 4,22 Prozent auf 33,35 USD), Intel (+ 2,97 Prozent auf 52,29 USD), Century Aluminum (+ 2,87 Prozent auf 66,39 USD) und AXT (+ 2,41 Prozent auf 43,00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen inTest (-14,13 Prozent auf 13,13 USD), SIGA Technologies (-12,88 Prozent auf 4,53 USD), Sangamo Therapeutics (-8,83 Prozent auf 0,25 USD), Donegal Group B (-8,57 Prozent auf 16,65 USD) und Ultralife Batteries (-7,57 Prozent auf 6,23 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 585 117 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,735 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,54 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at