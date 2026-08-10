NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schließt im Minus

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,32 Prozent tiefer bei 26 605,36 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,038 Prozent auf 26 680,44 Punkte an der Kurstafel, nach 26 690,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 724,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 548,26 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 281,61 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 26 247,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, stand der NASDAQ Composite bei 21 450,02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 14,50 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Patterson-UTI Energy (+ 11,35 Prozent auf 10,99 USD), Ultralife Batteries (+ 9,29 Prozent auf 6,94 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 7,95 Prozent auf 68,88 USD), Cerus (+ 7,23 Prozent auf 2,52 USD) und SMC (+ 6,51 Prozent auf 485,00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Ceva (-17,46 Prozent auf 31,92 USD), AXT (-16,67 Prozent auf 73,81 USD), Park-Ohio (-8,86 Prozent auf 47,86 USD), Commercial Vehicle Group (-8,82 Prozent auf 3,31 USD) und Monro Muffler Brake (-7,62 Prozent auf 11,76 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 37 788 985 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,691 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

2026 verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at