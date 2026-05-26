NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,19 Prozent höher bei 26 656,18 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,936 Prozent fester bei 26 590,50 Punkten, nach 26 343,97 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 26 520,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 725,29 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 24 836,60 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 26.02.2026, mit 22 878,38 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18 737,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,72 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 725,29 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Power Integrations (+ 18,69 Prozent auf 84,09 USD), Modine Manufacturing (+ 13,57 Prozent auf 295,88 USD), Amkor Technology (+ 11,73 Prozent auf 73,46 USD), Harmonic (+ 11,18 Prozent auf 16,90 USD) und Elbit Systems (+ 11,02 Prozent auf 852,41 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AXT (-5,84 Prozent auf 132,60 USD), Compugen (-5,36 Prozent auf 2,65 USD), Intuit (-4,87 Prozent auf 304,35 USD), Infosys (-4,66 Prozent auf 12,08 USD) und Resources Connection (-4,64 Prozent auf 4,32 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 43 184 814 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,478 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,82 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at