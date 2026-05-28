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Kursentwicklung im Fokus 28.05.2026 16:01:58

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schwächelt zum Start des Donnerstagshandels

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schwächelt zum Start des Donnerstagshandels

So bewegt sich der NASDAQ Composite morgens.

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,06 Prozent auf 26 658,87 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,044 Prozent auf 26 686,53 Punkte an der Kurstafel, nach 26 674,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 713,51 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 588,52 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,257 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 24 663,80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Wert von 22 668,21 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 28.05.2025, einen Stand von 19 100,94 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 14,73 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 725,29 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell American Woodmark (+ 12,97 Prozent auf 48,09 USD), Elbit Systems (+ 6,18 Prozent auf 880,00 USD), Integra LifeSciences (+ 4,87 Prozent auf 15,93 USD), Innodata (+ 3,43 Prozent auf 92,05 USD) und Astronics (+ 2,78 Prozent auf 87,37 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Photronics (-32,22 Prozent auf 36,27 USD), Donegal Group B (-11,99 Prozent auf 16,67 USD), Nortech Systems (-9,84 Prozent auf 12,55 USD), American Superconductor (-7,78 Prozent auf 48,58 USD) und Ultra Clean (-7,35 Prozent auf 84,85 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 979 758 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,480 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,68 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Donegal Group Inc. (B) 16,67 -11,99% Donegal Group Inc. (B)
Elbit Systems Ltd. 763,50 7,46% Elbit Systems Ltd.
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SIGA Technologies Inc. 4,70 -0,63% SIGA Technologies Inc.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs) 29,60 -0,34% Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
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