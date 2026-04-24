NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Freitagnachmittag Gewinne

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,58 Prozent höher bei 24 824,73 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,729 Prozent auf 24 616,56 Punkte an der Kurstafel, nach 24 438,50 Punkten am Vortag.

Bei 24 844,89 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 524,37 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,67 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21 761,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 23 501,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 17 166,04 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,84 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 844,89 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Intel (+ 22,43 Prozent auf 81,76 USD), Ceva (+ 15,10 Prozent auf 28,36 USD), Rambus (+ 14,06 Prozent auf 157,98 USD), Amtech Systems (+ 13,52 Prozent auf 19,57 USD) und TTM Technologies (+ 11,22 Prozent auf 147,90 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Sangamo Therapeutics (-13,29 Prozent auf 0,22 USD), Comcast (-10,70 Prozent auf 28,26 USD), Nortech Systems (-5,64 Prozent auf 14,39 USD), VeriSign (-5,52 Prozent auf 261,65 USD) und SS&C Technologies (-5,45 Prozent auf 66,24 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 41 315 485 Aktien gehandelt. Mit 4,214 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,25 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at