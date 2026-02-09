NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Zuschläge

Für den NASDAQ Composite geht es am Nachmittag aufwärts.

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,97 Prozent auf 23 254,41 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,343 Prozent leichter bei 22 952,24 Punkten in den Montagshandel, nach 23 031,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 23 314,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 878,37 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 09.01.2026, bei 23 671,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 004,54 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 19 523,40 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,081 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 461,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 16,98 Prozent auf 28,15 USD), Amtech Systems (+ 11,24 Prozent auf 12,37 USD), Oracle (+ 11,01 Prozent auf 158,54 USD), Nexstar Media Group (+ 9,45 Prozent auf 242,18 USD) und TransAct Technologies (+ 8,66 Prozent auf 3,89 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Donegal Group B (-9,85 Prozent auf 17,75 USD), Nissan Motor (-7,41 Prozent auf 2,50 USD), Hooker Furniture (-5,34 Prozent auf 14,71 USD), AmeriServ Financial (-4,71 Prozent auf 3,64 USD) und Ligand Pharmaceuticals (-4,55 Prozent auf 181,78 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29 714 665 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,799 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Gladstone Commercial-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at