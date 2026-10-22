NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Start Abschläge

Um 15:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,48 Prozent schwächer bei 26 307,32 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1,48 Prozent auf 26 308,41 Punkte an der Kurstafel, nach 26 702,86 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26 359,41 Punkte, das Tagestief hingegen 26 226,73 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,333 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 22.09.2026, mit 27 244,28 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25 690,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22 740,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13,22 Prozent. Bei 27 722,75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Pool (+ 8,17 Prozent auf 186,53 USD), Texas Capital Bancshares (+ 4,45 Prozent auf 97,35 USD), WD-40 (+ 4,05 Prozent auf 200,35 USD), Roivant Sciences (+ 3,61 Prozent auf 38,13 USD) und S&T Bancorp (+ 3,40 Prozent auf 50,52 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil TTM Technologies (-20,31 Prozent auf 81,40 USD), Ultra Clean (-10,95 Prozent auf 46,50 USD), FormFactor (-9,92 Prozent auf 101,05 USD), Lam Research (-9,53 Prozent auf 235,95 USD) und Amtech Systems (-9,00 Prozent auf 12,64 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 072 324 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,642 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Century Aluminum-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,23 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at