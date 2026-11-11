NASDAQ Composite Index
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|NASDAQ-Handel im Fokus
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11.11.2026 16:01:47
NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne
Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 1,28 Prozent fester bei 25 387,63 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,53 Prozent höher bei 25 448,80 Punkten in den Handel, nach 25 065,87 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 326,69 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 513,93 Zählern.
NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 2,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Wert von 27 366,17 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 11.08.2026, einen Wert von 26 445,45 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Stand von 23 468,30 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,26 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 14,17 Prozent auf 44,88 USD), Americas Car-Mart (+ 7,74 Prozent auf 0,94 USD), Innodata (+ 6,96 Prozent auf 37,49 USD), FormFactor (+ 6,77 Prozent auf 91,43 USD) und Oracle (+ 6,45 Prozent auf 125,59 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Donegal Group B (-15,90 Prozent auf 23,00 USD), Astronics (-8,15 Prozent auf 56,95 USD), Nissan Motor (-7,98 Prozent auf 1,73 USD), Texas Capital Bancshares (-6,60 Prozent auf 93,87 USD) und FreightCar America (-4,79 Prozent auf 4,88 USD).
Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 349 161 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,569 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder
In diesem Jahr hat die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 19,17 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|America's Car-Mart Inc.
|0,93
|-2,76%
|Apple Inc.
|320,90
|0,05%
|Astronics Corp.
|54,00
|6,93%
|AXT Inc.
|39,26
|-6,57%
|Donegal Group Inc. (B)
|27,91
|-1,34%
|FormFactor Inc.
|82,98
|1,84%
|FreightCar America Inc.
|4,74
|-1,66%
|Innodata Inc.
|32,80
|-4,37%
|Lancaster Colony Corp.
|99,50
|-0,50%
|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,52
|-2,41%
|NVIDIA Corp.
|150,04
|-4,21%
|Oracle Corp.
|114,96
|-0,43%
|SIGA Technologies Inc.
|2,89
|-7,96%
|Texas Capital Bancshares Inc.
|89,50
|0,56%
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|NASDAQ Comp.
|25 366,09
|-0,39%
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