NASDAQ Composite Index
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12.11.2026 22:34:44
NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich schwächer
Zum Handelsende notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,39 Prozent schwächer bei 25 366,09 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,47 Prozent tiefer bei 25 092,11 Punkten, nach 25 466,19 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25 597,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 25 068,28 Einheiten.
NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 2,38 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 27 245,90 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 588,49 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Wert von 23 406,46 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,17 Prozent aufwärts. Bei 27 722,75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Century Casinos (+ 8,62 Prozent auf 0,60 USD), SMC (+ 5,07 Prozent auf 388,80 USD), Trustmark (+ 5,00 Prozent auf 47,84 USD), Commercial Vehicle Group (+ 3,60 Prozent auf 3,45 USD) und AAON (+ 3,24 Prozent auf 78,80 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Digi International (-12,72 Prozent auf 58,44 USD), Cogent Communications (-11,60 Prozent auf 3,93 USD), Hancock (-10,20 Prozent auf 65,00 USD), Monro Muffler Brake (-10,19 Prozent auf 10,36 USD) und 3D Systems (-8,84 Prozent auf 1,65 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 181 431 202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,571 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|3D Systems Corp.
|1,49
|-7,79%
|AAON Inc.
|78,80
|3,24%
|America's Car-Mart Inc.
|0,93
|-2,76%
|AngioDynamics Inc.
|10,80
|-2,70%
|Apple Inc.
|320,90
|0,05%
|Century Casinos Inc.
|0,54
|13,35%
|Cogent Communications Holdings Inc
|3,93
|-11,60%
|Commercial Vehicle Group Inc.
|3,08
|3,36%
|Digi International
|52,00
|-13,33%
|Hancock Holding Co.
|64,50
|-0,77%
|Monro Muffler Brake Inc.
|9,30
|-9,71%
|NVIDIA Corp.
|150,04
|-4,21%
|SIGA Technologies Inc.
|2,89
|-7,96%
|SMC Corp.
|336,80
|-2,32%
|Trustmark Corp.
|47,84
|5,00%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25 366,09
|-0,39%
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