NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter

Der NASDAQ Composite notiert am vierten Tag der Woche im negativen Bereich.

Um 18:00 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,46 Prozent auf 25 359,67 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,974 Prozent auf 25 724,78 Punkte an der Kurstafel, nach 25 476,64 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25 724,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 123,43 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 4,24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Stand von 26 343,97 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 25.03.2026, bei 21 929,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 19 973,55 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,14 Prozent zu Buche. 27 190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Methode Electronics (+ 22,23 Prozent auf 16,00 USD), BlackBerry (+ 21,17 Prozent auf 10,45 USD), SMC (+ 9,23 Prozent auf 448,68 USD), Ultra Clean (+ 8,58 Prozent auf 117,73 USD) und Applied Materials (+ 7,72 Prozent auf 634,44 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Innodata (-9,83 Prozent auf 73,53 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,45 Prozent auf 88,06 USD), Akamai (-4,94 Prozent auf 113,58 USD), Apple (-4,68 Prozent auf 279,36 USD) und Comtech Telecommunications (-4,68 Prozent auf 2,24 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 12 878 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,263 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 13,89 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at