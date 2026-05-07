NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter

In New York standen die Signale am Donnerstagabend auf Stabilisierung.

Am Donnerstag schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 25 806,20 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,164 Prozent auf 25 881,30 Punkte an der Kurstafel, nach 25 838,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 036,38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 713,65 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 2,76 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22 017,85 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 23 031,21 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 07.05.2025, einen Stand von 17 738,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,06 Prozent nach oben. Bei 26 036,38 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AAON (+ 31,49 Prozent auf 129,25 USD), Lifetime Brands (+ 29,08 Prozent auf 7,19 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 16,54 Prozent auf 4,58 USD), Donegal Group B (+ 9,56 Prozent auf 19,72 USD) und NetScout Systems (+ 7,80 Prozent auf 38,29 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil DXP Enterprises (-17,35 Prozent auf 150,02 USD), Ligand Pharmaceuticals (-9,55 Prozent auf 210,33 USD), Geospace Technologies (-8,90 Prozent auf 8,50 USD), Power Integrations (-8,18 Prozent auf 71,83 USD) und Geron (-7,59 Prozent auf 1,46 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 39 646 075 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,064 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at