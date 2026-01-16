NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester

Aktuell geht es für den NASDAQ Composite erneut nach oben.

Um 15:58 Uhr legt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,21 Prozent auf 23 578,56 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,466 Prozent auf 23 639,69 Punkte an der Kurstafel, nach 23 530,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23 664,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 576,04 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,007 Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 111,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 562,54 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 19 338,29 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 813,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 119,49 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Powell Industries (+ 6,94 Prozent auf 433,70 USD), Innodata (+ 6,06 Prozent auf 61,10 USD), Amtech Systems (+ 4,23 Prozent auf 14,80 USD), Modine Manufacturing (+ 3,77 Prozent auf 136,83 USD) und SMC (+ 3,72 Prozent auf 415,26 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Donegal Group B (-5,27 Prozent auf 16,54 USD), Central Garden Pet (-4,42 Prozent auf 31,77 USD), AXT (-4,16 Prozent auf 24,65 USD), Roivant Sciences (-3,35 Prozent auf 22,52 USD) und Sangamo Therapeutics (-3,21 Prozent auf 0,42 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 11 840 049 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,833 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,47 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

