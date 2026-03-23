NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Kursplus

So performte der NASDAQ Composite am Montag zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,38 Prozent höher bei 21 946,76 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,61 Prozent auf 21 995,78 Punkte an der Kurstafel, nach 21 647,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 22 189,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 21 865,80 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22 627,27 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 23.12.2025, den Wert von 23 561,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 17 784,05 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 5,55 Prozent zu Buche. Bei 23 988,26 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 21 522,75 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 18,81 Prozent auf 64,44 USD), Lifetime Brands (+ 17,83 Prozent auf 5,42 USD), TTM Technologies (+ 10,79 Prozent auf 101,42 USD), Americas Car-Mart (+ 9,82 Prozent auf 13,20 USD) und Hooker Furniture (+ 9,03 Prozent auf 11,95 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Century Aluminum (-5,08 Prozent auf 46,48 USD), PetMed Express (-4,96 Prozent auf 2,30 USD), InterDigital (-4,37 Prozent auf 311,46 USD), Expeditors International of Washington (-3,97 Prozent auf 140,54 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-3,88 Prozent auf 4,96 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 46 597 558 Aktien gehandelt. Mit 3,638 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,04 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at