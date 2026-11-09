NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 2,16 Prozent stärker bei 25 109,67 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 24 777,44 Zählern und damit 0,806 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 579,42 Punkte).

Bei 24 762,57 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 25 128,09 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 27 366,17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Wert von 26 690,62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 004,54 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,07 Prozent nach oben. Bei 27 722,75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit CIENA (+ 13,30 Prozent auf 261,50 USD), Modine Manufacturing (+ 11,11 Prozent auf 101,54 USD), 3D Systems (+ 9,88 Prozent auf 1,84 USD), Methode Electronics (+ 9,84 Prozent auf 11,16 USD) und inTest (+ 7,38 Prozent auf 13,09 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Donegal Group B (-28,15 Prozent auf 19,47 USD), Ionis Pharmaceuticals (-27,02 Prozent auf 28,77 USD), Ceva (-8,71 Prozent auf 24,74 USD), Americas Car-Mart (-6,94 Prozent auf 1,34 USD) und Nortech Systems (-6,43 Prozent auf 9,60 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 485 044 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,454 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite hat die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at