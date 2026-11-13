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Kursverlauf 13.11.2026 16:01:20

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite kann seine Vortagesgewinne am Freitag nicht halten.

Am Freitag verliert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,69 Prozent auf 25 191,17 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,165 Prozent auf 25 408,00 Punkte an der Kurstafel, nach 25 366,09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25 175,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 423,09 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,67 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 27 204,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 803,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22 870,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,42 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Modine Manufacturing (+ 33,34 Prozent auf 141,47 USD), AAON (+ 5,06 Prozent auf 82,79 USD), USANA Health Sciences (+ 3,30 Prozent auf 13,15 USD), Nortech Systems (+ 3,11 Prozent auf 11,26 USD) und Americas Car-Mart (+ 2,98 Prozent auf 0,96 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Donegal Group B (-14,01 Prozent auf 24,00 USD), inTest (-7,70 Prozent auf 13,55 USD), Century Casinos (-6,26 Prozent auf 0,56 USD), Consumer Portfolio Services (-5,22 Prozent auf 9,26 USD) und SMC (-4,25 Prozent auf 372,29 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 246 076 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,21 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Century Casinos Inc. 0,41 -22,62% Century Casinos Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,65 -1,14% Consumer Portfolio Services Inc.
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