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NASDAQ Composite-Performance im Fokus 29.09.2026 16:01:19

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels fester

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels fester

Anleger in New York schicken den NASDAQ Composite am Dienstag erneut ins Plus.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,03 Prozent stärker bei 26 829,42 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,330 Prozent stärker bei 26 908,76 Punkten, nach 26 820,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 785,90 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 919,72 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 402,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 25 820,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 591,15 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,47 Prozent aufwärts. Bei 27 288,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 7,64 Prozent auf 79,30 USD), 3D Systems (+ 5,40 Prozent auf 3,71 USD), Ultra Clean (+ 5,03 Prozent auf 82,00 USD), Modine Manufacturing (+ 4,55 Prozent auf 183,00 USD) und Veeco Instruments (+ 4,50 Prozent auf 51,28 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Donegal Group B (-9,58 Prozent auf 15,00 USD), SMC (-5,61 Prozent auf 428,38 USD), BlackBerry (-4,66 Prozent auf 8,39 USD), inTest (-4,63 Prozent auf 11,12 USD) und Synopsys (-2,85 Prozent auf 405,70 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 3 140 244 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,773 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

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