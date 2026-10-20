NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels leichter

Am Dienstag sinkt der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,28 Prozent auf 26 356,96 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,371 Prozent auf 26 332,92 Punkte an der Kurstafel, nach 26 430,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 179,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 358,81 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26 522,55 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Stand von 25 508,07 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Stand von 22 990,54 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 13,43 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Myriad Genetics (+ 35,87 Prozent auf 5,72 USD), Mercantile Bank (+ 3,41 Prozent auf 60,41 USD), Intuit (+ 3,23 Prozent auf 336,15 USD), Biogen (+ 3,19 Prozent auf 240,93 USD) und Zions Bancorporation (+ 2,90 Prozent auf 64,97 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil FreightCar America (-33,50 Prozent auf 3,89 USD), inTest (-12,23 Prozent auf 11,98 USD), AXT (-7,55 Prozent auf 52,50 USD), FormFactor (-5,61 Prozent auf 103,98 USD) und Ultra Clean (-5,08 Prozent auf 50,12 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 2 724 015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,595 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

2026 weist die Century Aluminum-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 19,11 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at