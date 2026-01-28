NASDAQ Composite-Handel aktuell: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Am Mittwochmittag legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 18:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,09 Prozent leichter bei 23 794,55 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,621 Prozent auf 23 965,11 Punkte an der Kurstafel, nach 23 817,10 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23 988,26 Punkte, das Tagestief hingegen 23 775,49 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23 593,10 Punkte. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 28.10.2025, einen Stand von 23 827,49 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 28.01.2025, den Stand von 19 733,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,41 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 916,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Intel (+ 10,70 Prozent auf 48,63 USD), JetBlue Airways (+ 7,72 Prozent auf 5,10 USD), inTest (+ 7,14 Prozent auf 9,45 USD), Microchip Technology (+ 6,56 Prozent auf 80,09 USD) und US Global Investors (+ 6,10 Prozent auf 3,48 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Prosperity Bancshares (-8,63 Prozent auf 66,61 USD), Textron (-7,60 Prozent auf 87,07 USD), Capital City Bank Group (-6,42 Prozent auf 39,64 USD), Manhattan Associates (-5,66 Prozent auf 160,13 USD) und Logitech (-5,36 Prozent auf 88,72 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 770 536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,778 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

