NASDAQ Composite-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ Composite

Am Freitagabend hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,20 Prozent stärker bei 26 972,62 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,161 Prozent auf 26 960,84 Punkte an der Kurstafel, nach 26 917,47 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 859,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 27 094,80 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,44 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 29.04.2026, den Stand von 24 673,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 22 668,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, wies der NASDAQ Composite 19 175,87 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 16,08 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 094,80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell NetApp (+ 22,39 Prozent auf 174,29 USD), Oracle (+ 10,84 Prozent auf 225,78 USD), Logitech (+ 9,05 Prozent auf 121,87 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 8,63 Prozent auf 57,29 USD) und Salesforce (+ 8,47 Prozent auf 191,10 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen American Eagle Outfitters (-11,83 Prozent auf 15,80 USD), Harmonic (-11,12 Prozent auf 15,11 USD), AXT (-10,84 Prozent auf 103,16 USD), Cogent Communications (-10,39 Prozent auf 17,76 USD) und Nortech Systems (-8,74 Prozent auf 14,93 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 117 457 713 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,416 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 12,61 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at