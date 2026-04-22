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NASDAQ Composite-Performance im Fokus 22.04.2026 16:02:36

NASDAQ Composite-Handel aktuell: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite

NASDAQ Composite-Handel aktuell: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite

Das macht das Börsenbarometer in New York am Morgen.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,86 Prozent fester bei 24 468,35 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,834 Prozent auf 24 462,31 Punkte an der Kurstafel, nach 24 259,96 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24 421,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 24 478,80 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,208 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 21 647,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 436,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, wies der NASDAQ Composite 16 300,42 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5,31 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 537,58 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nissan Motor (+ 16,10 Prozent auf 2,65 USD), AXT (+ 11,39 Prozent auf 83,51 USD), American Superconductor (+ 10,18 Prozent auf 46,20 USD), Power Integrations (+ 10,14 Prozent auf 74,20 USD) und Ballard Power (+ 9,68 Prozent auf 3,40 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen AmeriServ Financial (-5,32 Prozent auf 3,74 USD), inTest (-3,72 Prozent auf 15,80 USD), ADTRAN (-2,83 Prozent auf 14,82 EUR), TransAct Technologies (-2,42 Prozent auf 3,22 USD) und Infosys (-2,27 Prozent auf 13,75 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 312 741 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,178 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 13,51 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

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