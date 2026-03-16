NASDAQ Composite-Handel aktuell: Zum Start Gewinne im NASDAQ Composite

Beim NASDAQ Composite lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.

Um 16:00 Uhr legt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,29 Prozent auf 22 389,97 Punkte zu. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,06 Prozent auf 22 340,39 Punkte an der Kurstafel, nach 22 105,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22 316,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22 450,57 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22 546,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23 111,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, den Stand von 17 754,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 3,64 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23 988,26 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 061,97 Zählern erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Commercial Vehicle Group (+ 11,03 Prozent auf 3,22 USD), Microvision (+ 9,73 Prozent auf 0,58 USD), Astronics (+ 6,98 Prozent auf 68,39 USD), Geospace Technologies (+ 6,91 Prozent auf 12,37 USD) und CIENA (+ 6,24 Prozent auf 358,43 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Lifecore Biomedical (-19,88 Prozent auf 5,24 USD), Nissan Motor (-6,14 Prozent auf 2,14 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-5,04 Prozent auf 3,20 USD), Amtech Systems (-5,01 Prozent auf 12,33 USD) und AmeriServ Financial (-3,66 Prozent auf 3,68 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9 337 095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,833 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at