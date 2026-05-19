Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
19.05.2026 19:33:44
Nasdaq Composite Has a Rough Morning; Dow Holds Up Better (Barely)
Tuesday morning wasn't exactly kind to stock investors, but there's no need to panic.All three major indexes spent the session underwater, with the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) taking the hardest punch. As of around 12:43 p.m. ET, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) was down 0.31%, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) had slipped 0.51%, and the Nasdaq was nursing a 0.86% loss after twice dipping more than1.4% between 10 ET and 11 ET.The Nasdaq suffered the steepest losses, plunging sharply in the first hour of trading before staging a choppy rebound. All three indexes ticked higher in unison after noon ET.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
|
14.05.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.05.26
|Kursrekorde trotz Krieg: Bafin sieht Gefahr für Aktienmärkte (dpa-AFX)
|
07.05.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.05.26
|New Nasdaq rules offer SpaceX free liquidity (Financial Times)
|
01.05.26
|New Nasdaq rules offer SpaceX free liquidity (Financial Times)
|
30.04.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.04.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
22.04.26
|Ausblick: Nasdaq stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nasdaq Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dow Inc
|32,24
|-0,86%
|Nasdaq Inc
|79,10
|-0,13%