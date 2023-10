NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in 1-800-FLOWERSCOM abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen statt. Zum Handelsende standen 1-800-FLOWERSCOM-Anteile an diesem Tag bei 5,35 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 186,916 Anteilen. Die gehaltenen 1-800-FLOWERSCOM-Anteile wären am 10.10.2023 1 310,28 USD wert, da der Schlussstand 7,01 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,03 Prozent zugenommen.

Am Markt war 1-800-FLOWERSCOM jüngst 443,39 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at