NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie statt. Zum Handelsende stand das 1-800-FLOWERSCOM-Papier an diesem Tag bei 7,78 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 128,535 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.01.2026 gerechnet (4,14 USD), wäre die Investition nun 532,13 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,79 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von 1-800-FLOWERSCOM bezifferte sich zuletzt auf 251,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at