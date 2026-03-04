1-800-FLOWERS.COM Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der 1-800-FLOWERSCOM-Anteile betrug an diesem Tag 6,39 USD. Bei einem Investment von 100 USD in 1-800-FLOWERSCOM-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,649 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.03.2026 auf 3,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52,90 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 47,10 Prozent gleich.
Alle 1-800-FLOWERSCOM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 218,45 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
