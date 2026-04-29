NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen 1-800-FLOWERSCOM-Investment verlieren können.

Das 1-800-FLOWERSCOM-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,49 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in 1-800-FLOWERSCOM-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 821,494 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.04.2026 6 757,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,71 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 32,42 Prozent.

Zuletzt verbuchte 1-800-FLOWERSCOM einen Börsenwert von 242,48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at