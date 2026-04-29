1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|1-800-FLOWERSCOM-Investition
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29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor einem Jahr gekostet
Das 1-800-FLOWERSCOM-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,49 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in 1-800-FLOWERSCOM-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 821,494 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.04.2026 6 757,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,71 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 32,42 Prozent.
Zuletzt verbuchte 1-800-FLOWERSCOM einen Börsenwert von 242,48 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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