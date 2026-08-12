NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren 1-800-FLOWERSCOM-Anteile an diesem Tag 9,27 USD wert. Bei einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 078,749 1-800-FLOWERSCOM-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 358,14 USD, da sich der Wert einer 1-800-FLOWERSCOM-Aktie am 11.08.2026 auf 4,04 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,42 Prozent abgenommen.

1-800-FLOWERSCOM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 255,47 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at