1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|Rentable 1-800-FLOWERSCOM-Anlage?
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12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren 1-800-FLOWERSCOM-Anteile an diesem Tag 9,27 USD wert. Bei einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 078,749 1-800-FLOWERSCOM-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 358,14 USD, da sich der Wert einer 1-800-FLOWERSCOM-Aktie am 11.08.2026 auf 4,04 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,42 Prozent abgenommen.
1-800-FLOWERSCOM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 255,47 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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