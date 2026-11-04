NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurde das 1-800-FLOWERSCOM-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,70 USD wert. Bei einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 030,928 1-800-FLOWERSCOM-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 2,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 783,51 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 2 783,51 USD entspricht einer negativen Performance von 72,16 Prozent.

Am Markt war 1-800-FLOWERSCOM jüngst 176,05 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at