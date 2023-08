NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1-800-FLOWERSCOM verdient

Wer vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.08.2013 wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das 1-800-FLOWERSCOM-Papier bei 6,43 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das 1-800-FLOWERSCOM-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 555,210 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.08.2023 auf 7,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 975,12 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 19,75 Prozent.

1-800-FLOWERSCOM war somit zuletzt am Markt 524,21 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at