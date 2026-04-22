1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|Langfristige Performance
|
22.04.2026 16:04:33
NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden 1-800-FLOWERSCOM-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7,98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 125,313 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.04.2026 501,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,00 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 49,87 Prozent.
Der Marktwert von 1-800-FLOWERSCOM betrug jüngst 285,51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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